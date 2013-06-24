Підприємці потребують ширшого доступу до кредитного фінансування — для відновлення та розвитку виробництв, створення робочих місць. Особливо це актуально для прифронтових регіонів. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко за результатами зустрічі з народними депутатами, головою Національного банку та керівниками державних банків.

Очільниця уряду доручила Міністерству фінансів спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства підготувати зміни до Стратегії розвитку державних банків.

«Під час війни стратегія має визначати пріоритетні напрями кредитування — насамперед оборонної промисловості та енергетики, а також містити конкретні рішення для розширення фінансування підприємств у прифронтових регіонах», — зауважила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр окремо доручила Мінфіну підготувати пропозиції щодо залучення ресурсів державного банківського сектору для підтримки НАК «Нафтогаз України» під час підготовки до наступного опалювального сезону.

«Важливо, щоб державні банки активніше долучалися до реалізації державних програм підтримки бізнесу в прифронтових регіонах. Передусім у галузях, які забезпечують нашу обороноздатність, енергетичну та економічну стійкість», — наголосила Прем’єр­міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ