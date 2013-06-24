Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це говорив Прем’єр­міністр Сергій Корецький із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час першої телефонної розмови. Прем’єр­міністр запевнив, що уряд України продовжить реалізацію необхідних реформ і виконання всіх зобов’язань у межах євроінтеграційного процесу.

«Розраховуємо на збереження єдності ЄС у підтримці України та подальше просування переговорного процесу», — зазначив Сергій Корецький.

Сторони обговорили підготовку до наступного опалювального сезону. Ідеться про залучення додаткових фінансових ресурсів для формування необхідних запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яку росія продовжує цілеспрямовано знищувати.

«Європейський Союз залишається найбільшим фінансовим партнером України. У межах Ukraine Support Loan Україна вже отримала 8,1 мільярда євро. Розраховуємо на своєчасне надання цього року чергових траншів макрофінансової допомоги та Ukraine Facility, що критично важливі для забезпечення фінансової стійкості України», — наголосив очільник уряду.

Окрему увагу приділили посиленню санкційного тиску на росію та зміцненню української протиповітряної оборони.

«Україна потребує додаткових перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети. Звернувся до Європейської комісії із проханням сприяти якнайшвидшому забезпеченню України такими засобами, щоб захистити життя наших людей. Погодилися, що потрібна більш активна співпраця у межах спільного антибалістичного проєкту», — зазначив Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр подякував Президентові Європейської комісії за послідовну підтримку України та наголосив на важливості реалізації всіх досягнутих домовленостей, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.