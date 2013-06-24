На виконання Меморандуму мiж Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Урядовим уповноваженим з питань ґендерної політики та Глобальним фондом тих, хто пережили насильство (Global Survivors Fund), підписаної 21.12.2023 р., в Україні впроваджується Пілотний проект із надання Невідкладних репарацій постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з агресією російської федерації проти України (далі – Пілотний проект). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

2 травня 2024 року відбулась презентація Пілотного проекту для представників обласних адміністрацій, місцевих органів влади, міжнародних і громадських організацій, які працюють у сфері надання допомоги постраждалим від СНПК. Участь в ній взяли близько 400 експертів та експерток, до компетенції яких належать питання надання допомоги, зокрема соціальних послуг, постраждалим від СНПК з усіх регіонів України.

Під час презентації голова Наглядової Ради пілотного проекту Катерина Левченко наголосила на важливості політичної підтримки Пілотного проекту з боку Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, участі в ньому представників Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних та громадських організацій, а також важливість залучення представників місцевої влади до реагування на випадки СНПК.

«В результаті реалізації Пілотного проекту очікується значне зростання в кількості свідчень та справ, які будуть задокументовані, адже постраждалим необхідно знати, що вони отримають підтримку після своїх слів, а не просто будуть використані як статистична одиниця» - зазначила Урядова уповноважена.

Наразі при фінансовій підтримці Урядів Франції та Бельгії триває тестова фаза Пілотного проекту, під час якої планується виплата невідкладних компенсацій в розмірі 3,000 євро для 500 постраждалих, а також забезпечення іншої допомоги, зокрема медичної та психологічної, через наявну систему перенаправлення.

Для реалізації Пілотного проекту були створені Наглядова Рада, Ідентифікаційний комітет та Апеляційна комісія (в разі незадоволення рішенням Ідентифікаційного комітету), до складу яких входять представники Офісу Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Мінсоцполітики, НСССУ, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Міжнародної організації з міграції, ГО «ЮрФем», Мережа жінок-постраждали від СНПК «СЕМА», «Фонд сім'ї Андрєєвих», ІКЖЦ, Truth Hunt, «Блакитний птах», «Еліос», «Ла Страда-Україна».

Для здійснення інтерв'ювання постраждалих підготовлені кейс-менеджери. Наразі перші 50 постраждалих проходять процес ідентифікації.

Таким чином проект є прикладом спільної роботи Уряду України, міжнародних та громадських організацій і є першою подібною моделлю в світі.