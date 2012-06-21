Два місяці тому 62-річний президент Аргентини Альберто Фернандес прищепився російською вакциною «Спутнік V», щоб подати приклад співвітчизникам. Проте це його не врятувало від хвороби. У серії твітів, опублікованих наприкінці минулого тижня, Альберто Фернандес повідомив, що у нього лихоманка і головний біль, тому він вирішив здати тест на COVID-19, який виявився позитивним.

«Перебуваю на самоізоляції, дотримуюся рекомендацій лікаря і зв’язався з усіма, з ким контактував протягом останніх 48 годин», — написав президент Аргентини. Як повідомляє група особистих медиків Альберто Фернандеса, стан його здоров’я стабільний, усі показники в межах норми.

Аргентина стала першою країною Латинської Америки, яка торік наприкінці грудня розпочала щеплення російською вакциною, придбавши 25 мільйонів доз. Альберто Фернандес отримав першу дозу вакцини 21 січня, другу — в лютому. Лише 1,5% населення Аргентини повністю вакциновано, тому уряд країни не знижує рівня епідеміологічної небезпеки у країні. Минулого тижня було скасовано всі рейси до Аргентини з Бразилії, Чилі та Мексики через стрімке зростання кількості захворювань на COVID-19 у цих країнах. Нині в Аргентині понад 239 тисяч хворих і понад 56 тисяч померлих.