Президент Франції Еммануель Макрон планує провести зустріч в Нормандському форматі (Франція, Німеччина, Україна, Росія) перед самітом G20, який запланований на 7-8 липня в Гамбурзі.
Макрон хоче краще зрозуміти, на якому етапі перебуває врегулювання української проблеми, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інтерв’ю французького президента для газети «Фігаро».
«У тому, що стосується українського питання, я дам вам чітку відповідь після моїх перших переговорів в рамках Нормандського формату. Але абсолютно точно, що наш обов'язок – захищати Європу і її союзників в регіоні. За даним питання ми не повинні відступати від своєї позиції», – наголосив він.