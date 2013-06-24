Євросоюз має вести відвертий діалог з Росією та шукати політичне рішення для напруженої ситуації довкола України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи у Європарламенті. 44-річний політик, який удруге балотується на посаду президента Франції, звернувся до євродепутатів, щоб викласти свої пріоритети на посаді глави ЄС. Адже наступні шість місяців Париж головуватиме у Європейській раді.

За словами Еммануеля Макрона, порядок денний французького головування має на меті «створити європейську державу майбутнього, незалежну Європу, яка має достатньо засобів, щоб самій вирішувати власне майбутнє і не покладатися на рішення інших наддержав. Безпека на нашому континенті потребує стратегічного переозброєння».

Президент Франції наголосив, що слід вести «відверті й вимогливі» переговори з Росією. Відкритий діалог з Москвою необхідний через «дестабілізацію, втручання та маніпуляції» російської влади, вважає Еммануель Макрон. «Як європейці ми маємо спільно висувати наші вимоги і бути в змозі забезпечити їх виконання», — зауважив політик.

Французький лідер — прихильник так званої стратегічної автономії ЄС у галузі оборони. Тож він наголосив, що Євросоюз має діяти так, щоб «його завжди можна було поважати». Для цього країни-члени ЄС мають позбутися залежності від російських газу й нафти.

«Коли дивлюся на наш імпорт нафти й газу, то розумію, що ми не є незалежними від Росії. Але якщо хочемо мати вплив, ніколи не можемо бути вразливими», — нарешті усвідомив Еммануель Макрон. Він запропонував провести саміт ЄС за участю президента РФ. «Дуже важко проводити суверенну політику щодо Росії, якщо ми вирішили не розмовляти з нею», — переконує партнерів президент Франції.

Він висловив жаль, що торік у червні в ЄС не підтримали ідеї про прямі переговори з Росією. Ця ініціатива належала самому Макрону й тодішньому канцлерові ФРН Ангелі Меркель. Тоді Меркель пояснила цю ініціативу тим, що ЄС має говорити з Путіним як структура, це буде ефективніше, ніж «якщо кожна країна робитиме це окремо або якщо багато країн роблять це окремо». Президент Франції повідомив євродепутатів, що Париж і Берлін працюють над відродженням нормандського формату переговорів для врегулювання конфлікту на сході України, спричиненого російською збройною агресією.

Еммануель Макрон сказав, що найближчими тижнями Франція запропонує Європейській раді розглянути нову структуру безпеки. «Маємо сформувати її між нами, європейцями, поділитися своїми міркуваннями з нашими союзниками з НАТО і запропонувати її для переговорів Росії», — заявив він. За його словами, в основу цієї структури буде покладено принципи, узгоджені з Росією 30 років тому. Серед них відмова від застосування сили чи примусу, надання державам права вибору на приєднання до союзів або альянсів, непорушність кордонів і відмова від поділу на сфери впливу. «Ми в Європі маємо обстоювати ці непорушні права», — заявив Еммануель Макрон.