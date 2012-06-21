Робочий візит Президента Володимира Зеленського до США для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН розпочався із зустрічі з представниками української громади за океаном. «Ви наші найкращі дипломати, ви справді наші лобісти. Захищаєте наш суверенітет, територіальну цілісність тут, у США, і в усьому світі. Ми вам дуже вдячні», — наголосив Володимир Зеленський.
В Українському інституті Америки він висловив оптимізм щодо своєї очікуваної зустрічі з президентом Дональдом Трампом: «Думаю, в нас буде предметна, потужна зустріч». Так само він сподівається й на швидку зустріч у нормандському форматі: «Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити».
Президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей розповів в ексклюзивному коментарі Укрінформу подробиці спілкування із земляками. «Президент був дуже відкритий з нами. Він має тягар на своїх плечах у нинішній ситуації, але відверто поділився з нами деякими своїми планами, зокрема щодо Донбасу, Криму… Запевнив, що його шлях полягає в подальшому захисті української ідентичності, територіальної цілісності, поверненні всіх наших територій, вигнанні ворога, який окупував Україну».
Розповів Президент і про своє бачення ролі американської діаспори зокрема у спілкуванні з американською владою стосовно подальшого розвитку України. Українці США щиро бажають Президентові вдалих зустрічей у Нью-Йорку, при цьому громада поділяє занепокоєння з приводу скандалу у внутрішній політиці США, пов’язаного з Україною. Тому Володимир Зеленський пояснив діаспорі, що очікує від зустрічі з президентом США насамперед відкритості й прагне почути від нього його план щодо України.