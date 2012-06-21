Чотири роки тому вступ до НАТО підтримували 16% українців, нині — 54%, тому питання про вступ України до Північноатлантичного альянсу варто винести на референдум. Про це Президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, пише DW.
«Як президент керуюся думкою мого народу і проведу референдум щодо вступу в НАТО», — сказав Петро Порошенко, проте не уточнив можливу дату такого референдуму. За словами Президента, у разі позитивного голосування з цього питання він докладе всіх зусиль, щоб Україна стала членом Альянсу.
Глава Української держави наголосив, що гордий бути президентом країни, у якій понад 70% громадян підтримують Євросоюз. «У часи Brexit і правих популістів це вражає», — зауважив він. На переконання Президента, Європа має розуміти, що з Україною вона буде безпечнішою, надійнішою та щасливішою. Петро Порошенко заявив, що він виступає проти пом’якшення чи скасування санкцій проти Росії до повного виконання нею мінських домовленостей. На його думку, санкції діють, «Росія платить високу ціну за свою агресію», а їхнє можливе послаблення означатиме загрозу для всієї Європи. «Хто знає, де Путін наступного разу «поспішить на допомогу» російській меншині. У країнах Балтії? У Болгарії? Чи, можливо, в Німеччині?» — поставив риторичне запитання Президент.
Він висловив упевненість, що Україна швидко виконає критерії, необхідні для вступу до ЄС. А на зауваження журналіста щодо проблем у боротьбі з корупцією запевнив, що Київ створив «унікальну інфраструктуру для подолання корупції, і вона функціонує», що відчувають високопосадові функціонери.