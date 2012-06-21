Президент Китаю Сі Цзиньпін виступив за всесвітню заборону ядерної зброї.
«Ядерну зброю має бути повністю заборонено, а з часом знищено, щоби уможливити без'ядерний світ», – заявив він у середу, 18 січня, в ході візиту до Женеви.
«Великі держави повинні поважати ключові інтереси всіх інших», – заявив лідер Китайської народної республіки (КНР), яка належить до ядерних держав з 1964 року.
Сі Цзиньпін запевнив, що КНР прагне розбудовувати «партнерство заради миру, зростання і реформ» з країнами Європи та іншими світовими гравцями.
«Ми будуватимемо нову модель у відносинах з США, всеосяжне стратегічне партнерство з Росією», – сказав він, виступаючи у женевському відділенні ООН.
Сі Цзиньпін відвідав Женеву у рамках офіційного візиту, в ході якого він зустрівся з новим генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Напередодні президент Китаю також вперше відвідав міжнародний економічний форум в Давосі. Як повідомляє агентство AFP, дипломатичні дії Сі Цзиньпіна можна трактувати як спробу підвищити роль Китаю в світі на тлі невизначеності з подальшою міжнародною політикою США.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України.