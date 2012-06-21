Президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю виданню Delfi.lt заявила, вже після першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним отримала список вимог, які на думку росіян, повинна була виконати Литва.
За словами президента Литви, Вільнюс завжди готовий співпрацювати і дружити з усіма сусідами, але на рівних підставах, і тільки в тому випадку, якщо це будуть взаємно шанобливі стосунки.
«З найпершої зустрічі з паном Путіним я отримала список вимог, які повинна виконувати Литва: не будувати атомну станцію, обов'язково співпрацювати з ними і т. д. Це була не пропозиція дружити або співпрацювати – або ти стаєш на коліна і виконуєш, або ти є ворогом. Я не могла прийняти такі відносини», – зазначила президент.
«Поки Росія, і особливо нинішня Росія, не зрозуміє, що всі країни в першу чергу незалежні, з їх державністю, якими б великими або маленькими вони не були, що з усіма країнами потрібно співпрацювати з повагою, відносини будуть складними. Особливо, якщо вона все ще в змозі боротися, відторгати території, діяти агресивно, втручатися в політичну ситуацію або вибори в інших країнах», – заявила Грібаускайте.
Президент Литви додала, що якщо ця країна не змінить свою політику, то вона безсумнівно буде завжди розглядатися як агресор.
На уточнююче запитання журналіста про те, чи озвучувала повторно Росія список своїх ультиматумів і побажань, Грібаускайте відповіла: «Так ніхто більше особливо і не слухає ці ультиматуми».