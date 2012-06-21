Міністерство внутрішніх справ Франції підбило остаточні підсумки виборів до Національних зборів країни, які пройшли минулими вихідними. Як повідомляє AFP, виборці віддали перевагу партії «Республіка на марші» президента Еммануеля Макрона. Вона отримує в новому парламенті країни 308 з 577 місць, а для абсолютної більшості необхідно мати 289 мандатів. Крім того, 42 місця — у союзної Макрону центристської партії «Демократичний рух».

Головною опозиційною силою в парламенті стане партія «Республіканці», яка буде представлена на Національних зборах 113 депутатами. У соціалістів, які досі були в більшості, — 29 місць. «Союз демократів і незалежних» отримує 18 мандатів. Рух «Нескорена Франція» Жана-Люка Меланшона провів до парламенту 17 представників, у «Національного фронту» Марін Ле Пен — 8 мандатів.

Нинішні парламентські вибори пройшли за надзвичайно низької явки виборців, яка опустилася до позначки 43%. Це стало новим антирекордом у політичному житті Франції.

Лідери опозиційних партій переконані, що так французи продемонстрували своє неприйняття політики Еммануеля Макрона. «Його ідеї підтримує меншість французів», — заявила недавня суперниця Макрона на президентських виборах Марін Ле Пен, яка вперше за політичну кар’єру потрапила до парламенту. Лідер лівих Жан-Люк Меланшон назвав низьку явку виборців «загальним страйком французів».

Проте експерти вважають, що французи просто втомилися від політики, та й перші теплі літні тижні не надто сприяли зміцненню їхньої громадянської свідомості. Адже за останні два місяці їм довелося чотири рази ходити на виборчі дільниці — спочатку обираючи президента, а згодом — парламент.

Серед нових депутатів від «Республіки на марші» багато жінок і понад половина — новачки у політиці. Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що рік тому ще ніхто не міг уявити «таке оновлення політики. Французи ухвалили рішення на користь надії та оптимізму, а завдяки новообраним депутатам Національні збори отримають нове обличчя», —наголосив глава французького уряду, проте зауважив, що «перемога зобов’язує нас до тяжкої праці».

Перестороги Едуарда Філіппа не безпідставні, адже, як кажуть аналітики, велика кількість політичних новачків і депутатів-перебіжчиків можуть створити в президентському таборі доволі небезпечний мікс, який може добряче підпсувати життя прем’єр-міністрові. Вже наступного тижня у Національних зборах мають відкритися спеціальні групи для новообраних депутатів без політичного досвіду, де їм проведуть бліц-курс про права та обов’язки парламентаріїв, повідомляє DW. Невдовзі мають скликати партійний конгрес «Республіка на марші», адже цей політичний рух має трансформуватися у політичну партію з чіткою програмою. Аналітики прогнозують, що цей процес навряд чи відбудеться без конфліктів.

Поки що незаперечно те, що після п’янкої перемоги на парламентських виборах Еммануелю Макрону доведеться засукати рукави свого бездоганного піджака і взятися до роботи. Можливо, його особистого шарму і харизми вистачило, щоб перемогти одіозну праворадикалку Марін Ле Пен. Проте настав час політичними планами і діями довести французам, що вони не помилилися з вибором. Адже французи відомі любов’ю до страйків і вуличних протестів, на яких вони відверто демонструють свою незгоду з непопулярними рішеннями влади.

Мішель ОРАНЖ

для «Урядового кур’єра»