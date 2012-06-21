Депутати ПАРЄ дали право Асамблеї достроково звільняти з посади свого президента. Резолюцію, яка запускає механізм звільнення, ухвалили у Страсбурзі на літній сесії.
Досі процедури дострокової відставки президента ПАРЄ регламент Асамблеї не передбачав. Заговорити про неї змусили дії чинного очільника ПАРЄ Педро Аграмунта. А саме його візит до Сирії у складі делегації Держдуми РФ на літаку російського Міноборони 20 березня, за два тижні до хімічної атаки військ Башара Ассада на місто Ідліб. Про свій візит до Дамаска він не повідомив Бюро ПАРЄ і відповідно не мав на нього жодного мандату.
Під час минулої весняної сесії з цього приводу відбулися публічні слухання, і депутати ПАРЄ висловили недовіру Педро Аграмунту, заборонивши йому вести сесійні засідання, здійснювати міжнародні візити від імені Асамблеї. Паралельно дали старт процесу внесення поправок у регламент Асамблеї, які давали б змогу достроково звільнити з посади президента ПАРЄ. Тим часом керівники політичних фракцій і рядові члени ПАРЄ закликали Аграмунта піти у відставку, чого він так і не зробив.
Резолюція, ухвалена цього тижня у Страсбурзі, дає право одній десятій членів Асамблеї ініціювати відставку президента через «втрату довіри Асамблеї». Відповідну резолюцію на відкритому голосуванні має підтримати дві третини депутатів.
Чинний президент Асамблеї підпадає під дію нових поправок до регламенту. Проте розпочати процедуру дострокової відставки Педро Аграмунта буде можливо лише під час осінньої сесії ПАРЄ.