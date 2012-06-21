Президент Петро Порошенко схвалив Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Глава держави наголосив, що цього року, руйнуючи попередні традиції, уряд своєчасно подав законопроект про Державний бюджет-2017 до Верховної Ради, повідомляє департамент прес-служби АП.
Президент нагадав, що бюджет своєчасно і детально обговорили на засіданні РНБО в частині видатків на сектор оборони і безпеки країни. Він також особливо наголосив, що ці видатки становлять 5,2% ВВП, і зазначив, що вони передусім націлені на фінансування Збройних сил України і спрямовані не тільки на грошове, медичне, речове та харчове забезпечення армії, а й на фінансування державного оборонного замовлення.
«Вперше нові зразки озброєння, розроблені за останні два з половиною роки, перейдуть із процесу випробування до безпосередньої постановки на озброєння, що значно посилить бойові можливості наших Збройних сил», — сказав Президент і додав, що інші силові відомства також будуть забезпечені достатнім фінансуванням.
Глава держави зазначив, що уряд, Президент, Прем’єр-міністр та парламент зробили безпрецедентні кроки щодо посилення захисту людей праці, ухваливши рішення про збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. «Дуже важливо, що підвищується заробітна платня вчителів, лікарів, передусім кваліфікованих працівників, щоб людина, яка працює, мала відповідне матеріальне забезпечення», — наголосив Петро Порошенко. Він також зазначив, що бюджет-2017 соціальний, реформаторський, захищає українського виробника, українського працівника, значно поліпшує інвестиційний клімат у державі.
Президент наголосив, що реформи децентралізації, які тривають у країні вже третій рік поспіль, призвели до значного зростання місцевих бюджетів та їхніх можливостей. За його словами, бюджети розвитку місцевих громад зросли у 5—6 разів.
Президент також підписав закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»