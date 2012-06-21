Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)» № 1668-IX, який Верховна Рада ухвалила 15 липня.

Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам, адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності.

Закон забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Ідеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.