Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» № 1584-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня 2021 року.

Документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6000 гривень, для ІІ групи інвалідності – 4800 гривень, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 гривень.

Також запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.