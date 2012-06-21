Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» № 1359-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Підтримка сімей під час вагітності та після народження дитини є одним з першочергових завдань держави. З цією метою породіллям надається одноразова натуральна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – «пакунок малюка». Але на сьогодні на законодавчому рівні не закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату такої допомоги.

Закон, що його підписав Президент, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

При цьому допомога «пакунок малюка» не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень).

Також цим законом закріплюється вартість «пакунка малюка» на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування «пакунка малюка» на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

Таким чином, підписаний Президентом закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів і для державного захисту новонароджених.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.