Із Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом обговорено актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Глава Української держави висловив подяку за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість.

Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресорові. Володимир Зеленський розповів про головні елементи української мирної ініціативи — формули миру, яка має на меті зупинити війну та відновити мир.

Глава держави відзначив успішну участь Саудівської Аравії в поверненні з російського полону іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців. Президент подякував Спадкоємному принцові Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій, повідомляє Офіс Президента.