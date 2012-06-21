Дводенна робоча поїздка Президента Володимира Зеленського на Полтавщину була змістовною та багатою на різноманітні зустрічі. Він побував у медичному центрі в Нових Санжарах, де перебували на обсервації евакуйовані з Китаю наші громадяни. Крім слів підтримки, вони одержали рожевих плюшевих ведмедиків. Глава держави пересвідчився в старті програми «Велике будівництво» на прикладі однієї з автомагістралей, зустрівся з послами країн G7 та головою Представництва ЄС в Україні. Провів зустріч з бізнесом і ознайомився з перебігом реконструкції обласної лікарні.

Далеко від столиці в неформальній обстановці вони обговорили питання подальшого курсу України. «Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, на створення сильної правової держави, яка служить громадянину», — повідомляє прес­служба Офісу Президента. Тож перезавантаження Кабміну має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади і не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

Українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу ТRТ.

«Декого катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями», — зазначив Володимир Зеленський.

Триває обговорення з Росією питання прав кримських татар, які перебувають в окупованому Криму. Найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

Зустрівся Президент і з представниками місцевого бізнесу. Підприємці порушили питання захисту вітчизняного товаровиробника, підтримки ВПК та машинобудування через забезпечення державного замовлення та державні закупівлі. Вони наголосили на необхідності встановлення рівних правил гри для всіх, зменшення адміністративного тиску на приватних підприємців та проведення подальшої дерегуляції.

Керівник ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько розповів про проблему зриву контракту на постачання для Укрзалізниці пасажирських вагонів і дизель-потягів. Залізничники звинуватили учасників тендера на постачання вагонів у картельній змові, й Антимонопольний комітет упродовж пів року розглядає відповідне звернення державної компанії.

Вирішенню цього питання було присвячено частину другого дня поїздки, для чого було викликано міністра інфраструктури Владислава Криклія. Президент звернув увагу, що в Полтаві є заморожені інфраструктурні проєкти, зокрема дорога на в’їзді у місто й басейн. Тож краще обрати кілька довгобудів і сконцентруватися на їх завершенні.

Представники сільськогосподарських підприємств висловили занепокоєння, що в разі започаткування ринку землі почнеться хаос із паями. Володимир Зеленський запевнив аграріїв, що до відкриття ринку сільгоспземель має бути повністю готовий земельний кадастр.

«Є можливість відкрити ринок землі у жовтні, якщо буде ухвалено закон. Якщо будуть усі реєстри, кадастри, все буде готово і оцифровано, тоді він відкриється. Хаосу ніякого не буде. Якщо не будуть готові всі кадастри, то значить, мине якийсь час, і вони будуть готові. Ми доведемо до кінця цю реформу», — наголосив Президент.

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