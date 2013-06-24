Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

Про це повідомляє РАР, передає Укрінформ.

«Візьміть участь у виборах! Керуючись змістом щойно отриманого позитивного висновку Державної виборчої комісії щодо запропонованої дати виборів до Сейму та Сенату, я прийняв рішення призначити ці вибори на 15 жовтня 2023 року. Майбутнє Польщі – це справа кожного з нас! Реалізуйте свої права!», - написав Дуда у Твіттері.

Після того, як рішення президента про призначення виборів буде опубліковане у Віснику законів – не пізніше, ніж на п’ятий день від дня призначення виборів – формально розпочнеться виборча кампанія.

На парламентських виборах поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.