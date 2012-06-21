Президент Петро Порошенко підписав закон №2109-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю». Документом вдосконалюється порядок забезпечення інвалідів місцями для паркування їхніх транспортних засобів або транспортних засобів, що здійснюють перевезення інвалідів та дітей-інвалідів.
Окрім цього, вносять зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Підвищується й розмір штрафів за зупинку чи стоянку, паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного користування особами з інвалідністю чи особами, які їх перевозять. А ще збільшується відповідальність за необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування місць для інвалідів.
Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.
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«Урядового кур’єра»