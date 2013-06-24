Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар», повідомляє ОП.

Глава держави побував на командних пунктах 5 окремої штурмової бригади, 22 окремої механізованої бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3 окремої штурмової бригади та 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Володимир Зеленський заслухав доповіді про оперативну обстановку на ділянках відповідальності бригад та особливості застосування різних видів озброєння. Він обговорив із комбригами та комбатами військових з’єднань проблемні питання, з якими стикаються військовослужбовці, і шляхи їхнього розв’язання.

Комбриги й комбати передали Президентові потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА.

Було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів з керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема у процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій. Запропоновано варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військовослужбовців.

Володимир Зеленський відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців з бахмутського напрямку. Президентові розповіли про нагальні потреби, зокрема у броньованому евакуаційному транспорті.

Володимир Зеленський відзначив нагородами пораненого бійця 3 окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22 окремої механізованої бригади.

Глава держави побував в основному командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Соледар», де заслухав доповідь бригадного генерала Артема Богомолова про оперативну обстановку та взаємодію бригад у зоні відповідальності ОТУ.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях на бахмутському напрямку. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

«Я вам усім бажаю лише перемоги. Бажаю берегти себе, своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу привітати вас і нагородити від щирого серця. Ви обов’язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Дякую вам від усіх нас, від народу України. Головне — бережіть себе, і вперед, до перемоги. Слава Україні!» — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відвідав оптико-електронний тир, який дає змогу опанувати основні види стрілецького та переносного озброєння пострадянського та західного зразків. Наявність такого тиру допомагає значно скоротити терміни підготовки військовослужбовців.

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