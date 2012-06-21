Під час робочої поїздки до Кропивницького Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко приділив окрему увагу боєготовності війська. Він відвідав деякі з військових частин, розташованих у області, ознайомився з їхнім функціонуванням і бойовою готовністю.
В одній із них Президентові продемонстрували зразки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) вітчизняного виробництва, зокрема БПЛА для здійснення розвідки розміщення сил ворога в будь-який час доби, обладнання для оптико-електронної розвідки та засоби радіоелектронної боротьби. Показали главі держави й роботу безпілотників та засобів протиповітряної оборони.
Президент також відвідав підрозділ військ ППО, де заступник Начальника Центрального управління Повітряних сил ЗСУ полковник Валерій Гриневич та заступник Начальника Центрального управління радіоелектронної боротьби ГУОЗ ЗСУ полковник Валерій Волков ознайомили Головнокомандувача з наявними засобами ППО та практичними діями особового складу під час виконання заходів боротьби з безпілотними літальними апаратами.
Побував Петро Порошенко й у розташуванні дислокованого в Кропивницькому 3-го окремого полку спеціального призначення. Командир підрозділу Герой України полковник Олександр Трепак ознайомив Президента з основними зразками озброєння та спеціального обладнання, які використовують його підлеглі спецпризначенці.
Потому в одному з тактичних класів частини Петро Порошенко поспілкувався з особовим складом полку та представниками країн-членів НАТО, які здійснюють підготовку військовослужбовців за окремими програмами. Командир полку доповів про організацію та основні результати підготовки особового складу полку іноземними військовими інструкторами.
Під час спілкування з Президентом військові інструктори з країн-членів Альянсу, зокрема США, Естонії та Польщі, поінформували про особливості програм, за якими вони готують наших військовослужбовців, та про подальші плани щодо навчання.
Президент поцікавився думкою західних партнерів щодо якості та бойової готовності українських спецпризначенців і щодо досвіду, який здобувають представники країн НАТО під час спільних заходів із представниками Української армії в умовах гібридної війни та агресії з боку Росії.
У робочій нараді Президента з представниками країн НАТО, які проводять навчання українських спецпризначенців, взяли участь міністр оборони Степан Полторак і Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.
Відділ новин «Урядового кур’єра»