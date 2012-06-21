Президент України Петро Порошенко запропонував створити міжнародне коло друзів деокупації Криму для координації спільних кроків і дій.
Про це глава держави заявив у п'ятницю під час відкриття пленарних засідань 14-го щорічного міжнародного форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES).
«Розраховуємо на скоординовану і цілеспрямовану підтримку наших міжнародних партнерів. Сьогодні хотів би запропонувати ідею створення міжнародного кола друзів деокупації Криму для координації спільних кроків і дій», — сказав він.
Порошенко додав, що планує детально обговорити цю ініціативу під час перебування у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН.
«Про Крим нам постійно підказують — відкласти, заморозити, а то й просто забути. Так можуть радити лише недалекоглядні політики. Які забувають, що нинішня битва за світовий порядок розпочалася з окупації Криму», — зазначив Президент.
Він додав, що саме тому майже два роки тому виступив з ініціативою про створення міжнародного механізму з відновлення суверенітету України над Кримом.
«Йдеться про поступове — мирне — витіснення Росії з Криму. Нашими союзниками на цьому шляху є інструменти міжнародного права, санкції, міжнародні суди і арбітражі, міжнародні платформи і моніторингові механізми — починаючи від ООН і закінчуючи ЮНЕСКО. І той факт, що в рамках ООН вдалося зафіксувати за Росією статус окупаційної держави — підтверджує, що ми на правильному шляху. Кожного дня маємо нагадувати Росії про вчинений нею злочин», — наголосив Порошенко.