23-24 травня відбувся офіційний візит в Україну президента Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), випускник Національного авіаційного університету Олумуіва Бенард Аліу. 23 травня президент Ради ІКАО зустрівся з керівництвом країни, представниками міністерств і відомств, на цих зустрічах було прийнято принципово важливі для України рішення. Так, віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон повідомив про те, що Україна готує до Ради IKAO заяву про порушення РФ Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Кабмін закликав керівництво IKAO до дієвих заходів для припинення порушень стандартів та рекомендованої практики IKAO з боку Росії. Про те, що наша країна спільно з ІКАО працює над відновленням контролю над повітряним простором над Чорним морем, повідомив і міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
24 травня Олумуіва Бенард Аліу завітав до своєї Альма матер – Національного авіаційного університету (він закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1983 році за фахом «інженер-механік з експлуатації літаків», а у 1987 році отримав ступінь кандидата технічних наук). Разом з керівником ІКАО виш відвідав регіональний директор Європейського та Північноатлантичного офісу ІКАО Луіш Фонсека де Алмейда. На розширеній вченій раді НАУ йому було вручено звання почесного доктора університету, президент ІКАО поспілкувався з викладачами, взяв участь у відкритті меморіального кабінету О.К.Антонова, завітав до музею й унікального навчального ангару, а потім президент ІКАО вирушив до ДП «Антонов».
Візит президента впливової міжнародної організації до України – важлива подія в житті країни, ще одне свідчення високого визнання її на міжнародній арені та у європейському середовищі.
ДОВІДКА «УК»
Міжнародна організація цивільної авіації – це спеціалізована структура ООН. До складу ІКАО нині входить 191 країна світу. Україна стала членом ІКАО 1992 року.
Мета ІКАО – забезпечення безпеки авіації, впорядкованого та економічно обґрунтованого розвитку усіх аспектів міжнародної цивільної авіації на основі розробки і впровадження стандартів і рекомендованих практик.
З метою підготовки фахівців з безпеки авіації у 2003 році у НАУ, де безпека авіації є одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень, було створено Інститут ІКАО. До його складу увійшли Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з авіаційної безпеки, Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден, а також національні навчальні центри.
Марія КОСАРЄВА
для «Урядового кур’єра»