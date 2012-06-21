Президент України Петро Порошенко повідомив, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони України розгляне питання енергетичної блокади. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
«Сьогодні РНБО розгляне питання енергетичної блокади», — процитував Президента С.Цеголко.
Зазначимо, 15 лютого Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до РНБО з проханням детально розглянути всі аспекти і вплив блокування постачання вугілля на життя українських громадян та вжити необхіднихзаходів.