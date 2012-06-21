Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ювілейний, десятий Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», що триватиме в Києві до 27 червня.

Як розповіла Главі держави генеральний директор «Мистецького Арсеналу» Олеся Островська-Люта, проведення ювілейного «Книжкового Арсеналу» планувалося минулого року, проте було перенесене на 2021 рік через запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Цьогоріч фокус-темою фестивалю є «Оптимісти скептики», адже це те, що потрібно, щоб вижити й жити у світі, який пройшов через карантин та ізоляцію.

Олеся Островська-Люта ознайомила президентське подружжя з експозиціями українських видавництв, стендами представництв іноземних держав, книжковими новинками та показала цікаві локації фестивалю, зокрема «Кафе Європа» та «Арт-сцена», де відбуваються тематичні лекції та презентації видань.

Президент і перша леді цікавилися виданнями з мистецтва, художньою літературою та літературою нон-фікшн. Зокрема Володимир та Олена Зеленські придбали книги «Польоти уві сні та наяву» про фільм Романа Балаяна та епоху, коли він створювався, «Нарбут. Студії. Спогади. Листи» (реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника», видавництво «Родовід»), «Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть» (видавництво «Родовід»), «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» авторства Вахтанга Кіпіані (видавництво «Віват»), «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте» (видавництво «Наш формат»), «Скоропадський. Спогади 1917-1918» (видавництво «Наш формат»), «Україна. Їжа та історія» (видавництво «Їжак» за підтримки Українського інституту), «Людинократія» (автори – Мікеле Заніні, Гері Гемел, видавництво «Лабораторія»), «Netflix і культура інновацій» (автори – Рід Гастінгс та Ерін Маєр, видавництво «Віват»), «Коняка Фокслі та інші дорослі оповідання» (автор – Роальд Дал, видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»), «Збагнути Росію. Свідчення очевидців» авторства Олександра Палія («А-ба-ба-га-ла-ма-га») тощо.

Також президентському подружжю видавці подарували на згадку книги «Ключ» Євгена Ільїна, «Натхнення. 37 зірок» Ростислава Ріпки та інші.

«Чудовий фестиваль. Дуже багато освітньої літератури, багато дитячих книжок, художньої літератури. Я цікавився виданнями на історичну тему – мені це цікаво. Я читаю зранку, десь о 5:30, коли є час. А на ніч читати не можу – швидко засинаю», – розповів Президент.

Також Глава держави взяв участь у спільному проекті «UA: Радіо Культура», Центру громадянських свобод та ПЕН-Україна – марафоні листів для бранців Кремля-2021 – #PrisonersVoice: «Листівка політв’язню з Арсеналу». Володимир Зеленський підписав відповідну поштівку.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» засновано 2011 року Національним культурно-мистецьким та музейним комплексом «Мистецький Арсенал», на території якого й відбувається захід. Це великий книжковий ярмарок і фестиваль, учасниками якого щороку стають понад 200 вітчизняних видавців та культурних інституцій і близько 50 тисяч відвідувачів. За десять років «Книжковий Арсенал» відвідали понад 500 письменників, філософів, дизайнерів, ілюстраторів та експертів видавничої справи з понад 50 країн світу, зокрема Світлана Алексієвич, Ульф Старк, Енн Епплбаум, Карл Шльогель, Девід Саттер, Джонатан Коу, Джозеф Макелрой, Аскольд Мельничук та інші. У 2019 році «Книжковий Арсенал» отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу» на Лондонському книжковому ярмарку.

Цьогоріч у програмі «Книжкового Арсеналу» – понад 250 подій, зокрема презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей. Участь у фестивалі візьмуть відомі українські автори: Тарас Прохасько, Юрій Іздрик, Катерина Бабкіна, Юрій та Софія Андруховичі, Іван Малкович, Оксана Забужко, Ірина Цілик та багато інших.