Президент США Дональд Трамп пожертвує всю свою зарплату за рік на благодійність, повідомив представник Білого дому Шон Спайсер. Його зарплата становить 400 тисяч доларів на рік.
За словами пана Спайсера, американський президент хоче, щоб журналісти з пулу Білого дому, яких він зазвичай різко критикує, допомогли визначити, на які саме цілі підуть ці гроші.
Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп говорив, що не планує отримувати зарплату —за винятком встановленого законом мінімуму в 1 долар.
Раніше його критикували за те, що він практично нічого не жертвував на благодійність під час своєї багаторічної кар’єри в бізнесі.
У рейтингу журналу Forbes в 2016 році статки Дональда Трампа оцінили в 3,7 мільярда доларів.
Серед попередніх президентів США на благодійність свою зарплату жертвували Герберт Гувер і Джон Кеннеді.