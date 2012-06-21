Кожна дитина, яка закінчила українську школу, повинна вільно володіти українською мовою, але мову національних меншин вивчати не забороняється. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з лідерами української громади та представниками кримськотатарських організацій у Нью-Йорку 18 вересня.
«Ми повертаємо Україну в українську школу, це дуже просто. Притому ми нікому не забороняємо вивчати мову національних меншин, але кожна дитина, яка закінчила українську школу, повинна вільно володіти українською мовою. Ми повинні захистити Україну», – сказав він.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери. Законом вводиться 12-річна середня освіта в Україні. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська.