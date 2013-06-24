Президент України Володимир Зеленський ухвалив усі необхідні рішення для захисту країни, Збройні Сили чинять активний спротив військам Російської Федерації, що здійснили віроломний напад на нашу державу. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в прес-центрі Офісу Глави держави.

«О 5-й ранку пан Путін фактично оголосив війну Україні. Зробив це без жодних підстав. Жодної підстави, щоб в односторонньому порядку оголосити війну Україні, не було. Тільки фейкові підстави, які використовувала російська пропаганда», – наголосив він.

За словами Михайла Подоляка, російські війська з використанням артилерійських систем почали масово бомбити військову інфраструктуру на території України, аеропорти, аеродроми, складські та військові потужності української армії. Після цього частково почалися сухопутні операції збройних сил Росії, які порушили державний кордон України в декількох областях.

«Президент Володимир Зеленський одразу зібрав Воєнний кабінет, Раду національної безпеки і оборони. Були ухвалені всі необхідні рішення з погляду логістики контроперації проти збройних сил Російської Федерації, в Україні був запроваджений воєнний стан. Це конкретні дії із захисту нашої територіальної цілісності», – зазначив радник керівника Офісу Президента.

Він наголосив, що Глава держави майже постійно перебуває на зв’язку з лідерами країн-партнерів.

«Практично весь світ одноголосно вважає, що це віроломний напад збройних сил РФ, який матиме великі юридичні наслідки», – сказав Михайло Подоляк.

В Офісі Президента закликали громадян України зберігати спокій.

«Збройні Сили ведуть тяжкі бої, але ведуть. У нас є вже багато результатів. На деяких напрямках збройні сили РФ відкинуті. Збройні Сили були готові до всіх сценарних планів Росії і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив матиме наростальний характер», – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

Михайло Подоляк також закликав ЗМІ дуже ретельно перевіряти інформацію, яку вони публікують чи дають в ефір.

«Тому що на сьогодні ніхто не скасовував інформаційної війни, яку веде Росія проти України. На жаль, деякі ЗМІ України передруковують пропагандистські матеріали Російської Федерації», – сказав він.

Зі свого боку радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що за попередніми оцінками, перший удар Росії провалився.

«Щодо міст, географії – це Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів, Харків, Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Краматорськ і безпосередньо по лінії зони проведення ООС», – сказав він.

Олексій Арестович зазначив, що, за попередньою інформацією, фіксується незначне вклинення противника на відстань до 5 кілометрів на півночі Харківської області та на Чернігівщині. На Волинському напрямку просування ворога відбито.

За словами радника керівника Офісу Президента, наявні з української сторони втрати не знизили боєздатності ЗСУ та інших силових структур.

«Збройні Сили напоготові. Президент працює. Він керує країною та перебуває на постійному зв’язку з міжнародними партнерами, які зараз вживають своїх заходів на міжнародному рівні щодо того, щоб покарати Російську Федерацію за повномасштабну військову агресію, яку вона здійснила», – підсумував він.