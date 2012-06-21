Президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця.
У прес-службі повідомили, що закон звільняє від оподаткування вартість спадщини, яку від спадкодавця отримують рідні брати та сестри, бабуся, дідусь й онуки.
Раніше Податковий кодекс передбачав звільнення від оподаткування членів сім'ї спадкодавця лише першої лінії спорідненості.
Також спадкоємці першого та другого ступенів звільнили від оцінки об'єктів для оподаткування.
Інші спадкоємці платитимуть податок у розмірі 5%.
Закон стане чинним після публікації, застосовується до доходів у вигляді спадщини/подарунка, які отримали громадяни з 1 січня 2017 року.