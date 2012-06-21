Президент Петро Порошенко сподівається на якнайшвидше членство України в Європейському Союзі і НАТО. Про це він заявив у середу в своїй промові під час церемонії підняття Державного Прапора на Софійській площі в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Наполегливо працюючи, ми будемо наближати ті дні, коли в перспективі Україна стане і членом Європейського Союзу і учасницею НАТО», — сказав Петро Порошенко.

Водночас він нагадав, що 1 вересня набуває чинності в повному обсязі Угода про асоціацію України і ЄС. «Першого вересня, буквально через тиждень, Угода про асоціацію набуває чинності в повному обсязі», — зазначив Глава держави.

Президент привітав українців з Днем Державного Прапора.

«Бажаю всім мирного синього неба і щедрих плодів нашої землі жовто-золотої від пшеничного колосся та соняшникового цвіту. Щиро вітаю всіх з Днем Державного Прапора України!» — звернувся він до українців. 