Президент Петро Порошенко сподівається на якнайшвидше членство України в Європейському Союзі і НАТО. Про це він заявив у середу в своїй промові під час церемонії підняття Державного Прапора на Софійській площі в Києві, повідомляє Укрінформ.
«Наполегливо працюючи, ми будемо наближати ті дні, коли в перспективі Україна стане і членом Європейського Союзу і учасницею НАТО», — сказав Петро Порошенко.
Водночас він нагадав, що 1 вересня набуває чинності в повному обсязі Угода про асоціацію України і ЄС. «Першого вересня, буквально через тиждень, Угода про асоціацію набуває чинності в повному обсязі», — зазначив Глава держави.
Президент привітав українців з Днем Державного Прапора.
«Бажаю всім мирного синього неба і щедрих плодів нашої землі жовто-золотої від пшеничного колосся та соняшникового цвіту. Щиро вітаю всіх з Днем Державного Прапора України!» — звернувся він до українців.