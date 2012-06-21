У взаємодії України та Литви найбільш цінним є спільне розуміння викликів сьогодення, тому країни й надалі координуватимуть дії в межах міжнародних організацій для відстоювання інтересів обох держав. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з литовським колегою Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

«Найбільш цінним у нашій взаємодії є спільне розуміння Україною та Литвою головних викликів сьогодення. Литва твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, є одним з найактивніших лобістів збереження санкцій ЄС та дієвим учасником моєї ініціативи під назвою «Кримська платформа», яка вперше буде проходити в Україні 23 серпня», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Литви наголосив, що Росія продовжує окупацію. Також спостерігається концентрація російських військ в окупованому Криму та біля кордонів з Україною.

«Ми спостерігаємо такі дії Росії й мусимо стояти на своїй позиції, яку я висловив на Європейській раді лідерам Євросоюзу в червні, а саме: не можемо розпочинати ніякого діалогу з агресивним режимом, допоки не бачимо ніяких позитивних змін у її (Росії. – Ред.) поведінці», – сказав Гітанас Наусєда.

Володимир Зеленський наголосив, що Литва є надійним партнером і союзником України на всіх міжнародних майданчиках, таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи.

«Ми домовилися й надалі координувати свої дії, щоб наша позиція в межах міжнародних організацій була чіткою й відповідала інтересам обох держав», – додав він.

Глава Української держави також відзначив потужний голос Литви на підтримку стратегічної мети України – вступу до ЄС і НАТО. Він подякував литовському колезі за підтримку позиції України під час нещодавнього засідання Європейської ради та Брюссельського саміту НАТО.

Гітанас Наусєда зі свого боку наголосив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху до ЄС і НАТО, що було підтверджено підписанням відповідної декларації.

На його переконання, важливо продовжувати підтримку України на цьому шляху необхідних трансформацій.

«На Європейській раді я також закликав лідерів висловити підтримку асоційованим членам – Україні, Грузії та Молдові – і відкрити шлях до євроінтеграції. Можна розпочати з поступової інтеграції цих країн до спільного ринку ЄС», – зауважив Гітанас Наусєда.

Президент Литви також повідомив, що відвідає Україну для участі в заходах з нагоди святкування 30-річчя української незалежності.

Володимир Зеленський подякував литовському колезі за згоду взяти участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України та в установчому саміті Кримської платформи.

«Незабаром Україна відзначатиме 30-річчя незалежності. Я дуже радий, що пан Президент прийняв моє запрошення й особисто зможе відвідати всі урочистості, які будуть у Києві... Це вкотре засвідчує, що справжні друзі завжди поруч: і у приємні часи святкування, і в непрості часи боротьби», – сказав Глава Української держави, звертаючись до Президента Литви.

Він також подякував литовській стороні за запрошення до участі у відзначенні Дня державності Литви та за чудову організацію Четвертої Конференції з питань реформ в Україні.

Джерело: president.gov.ua