Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Глава держави привітав співрозмовника з річницею створення МОК і відзначив вагомий внесок комітету в розвиток олімпійського руху та популяризацію спорту в усьому світі. Володимир Зеленський зауважив, що з цієї нагоди в Україні була розроблена спеціальна олімпійська зарядка.

«Україна – країна олімпійських чемпіонів. Яскравий приклад цього – президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони обмінялися думками щодо Олімпійських ігор у Токіо, на які очікують мільйони вболівальників у всьому світі.

«Вірю, що пандемія не зашкодить проведенню Олімпіади. Україна буде гідно представлена на цьому святі спорту, яке об’єднає весь світ», – заявив Глава держави.

Президент розповів Томасу Баху про ключові елементи загальнонаціональної програми «Здорова Україна», впровадження якої дасть змогу зробити спорт доступнішим для всіх категорій населення країни. Основними складовими програми є ініціатива «Здорова школа», впровадження системи постійних медичних оглядів для громадян від 55 років і будівництво спортивних майданчиків та парків активного відпочинку в Україні. Глава держави наголосив: «Головна мета програми – українці мають жити довше та якісніше».

Томас Бах прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.