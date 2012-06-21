Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 15 вересня, виступить на 14-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Про це повідомляють організатори заходу.
Згідно з програмою форуму у п'ятницю пленарні засідання YES розпочнуться виступом Президента Петра Порошенка. Промову буде присвячено ролі України у світі, що змінюється.
Як відомо, 18 вересня Президент України розпочне візит до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у засіданні Генасамблеї ООН, на якому порушить питання щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі. Також заплановані зустрічі Порошенка з представниками американського істеблішменту, зокрема міністром оборони США Джеймсом Меттісом.