У Манамі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Королівства Бахрейн його величністю Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Володимира Зеленського до Бахрейну та перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року.

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, головні виклики й безпекові можливості. Зокрема йшлося про удари з Ірану по Бахрейну та інших країнах і ситуацію в Ормузькій протоці.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в Україні, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру й контакти з лідерами країн-партнерів. Україна готова до проведення переговорів у тристоронньому форматі.

Окрему увагу було відведено співпраці щодо безпеки та оборони. Президент наголосив, що наша країна майже щодня під такими самими терористичними ударами і українці мають відповідний досвід повномасштабного захисту. Він зазначив, що Україна готова ділитися з Бахрейном безпековою експертизою і допомагати посилювати захист життя. Президент запропонував укласти Drone Deal і масштабувати співпрацю з Бахрейном. Лідери домовилися, що команди опрацюють деталі.

Окрему увагу приділили розвитку двосторонніх економічних відносин і партнерству в аграрній галузі. Обговорили відкриття посольств в Україні й Бахрейні та можливе запровадження безвізового режиму між двома країнами.

