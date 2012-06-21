Президент України Володимир Зеленський відповів, що українці та росіяни "точно не один народ" на заяви Путіна.

В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Володимир Зеленський прокоментував деякі заяви президента РФ.

"Давайте нарешті розставимо крапки над "і". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного: спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо. І, можливо, щось загальне буде в нас в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території", - заявив голова держави.

Він додав, що неможливо одночасно говорити про "один народ" та відверто захоплювати українські території та продовжувати бійню на Донбасі.

Також президент додав, що не проти зустрічі з Путіним, якщо того дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії.

Зеленський заперечив заяви Путіна про "зовнішнє управління" Україною, і сказав, що це добре доводять події на глобальному політичному ринку, зокрема нещодавній саміт США-Росія показав, що питання нашої держави не вирішуються навіть у форматі прямої комунікації американського та російського президентів. На думку президента, консультації з Україною до саміту і публічне озвучування узгодженої з нами позиції свідчать про те, що суб'єктність України значно посилилася.

"Усі питання щодо України вирішуються суто в Україні та українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні й точно не "тіньовими посередниками", які зараз перебувають під домашнім арештом чи в розшуку... У нас у країні дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Саме так і працює наша держава зараз", - зазначив Володимир Зеленський.