18-21 вересня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
«Петро Порошенко виступить із промовою у ході загальних дебатів ГА ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН глава Української держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу, в тому числі Президентом США.
Порошенко традиційно зустрінеться з лідерами української громади США, представниками кримськотатарських організацій і представниками провідних американських політологічних та ділових кіл.