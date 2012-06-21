Литва є надійним та незмінним партнером України – Володимир Зеленський під час участі в урочистостях з нагоди Дня державності Литви

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський на запрошення Президента Литви Гітанаса Наусєди взяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви.

На площі біля Президентського палацу відбулася урочиста церемонія підняття державного та історичного прапорів Литовської Республіки. Також відбулися показові виступи підрозділу почесної варти.

«Для мене сьогодні велика честь перебувати в Литві в річницю важливого для вас свята – Дня державності. Від імені України та від щирого серця вітаю вас і весь литовський народ з цим особливим днем», – сказав Володимир Зеленський у своєму виступі.

Він зазначив, що День державності Литви приурочений до коронації Міндаугаса (Міндовга) та його звершень, і Україна розділяє з литовськими друзями радість цієї дати та відчуває її особливе значення, зокрема завдяки спільному минулому наших народів.

«Це й часи Великого князівства Литовського – однієї з провідних держав Європи, де вільно співіснували литовці та українці. Це Литовські статути, джерелами яких були, зокрема, литовське та українське звичаєве право. Примітно також, що дочка короля Міндаугаса була дружиною молодшого сина короля Данила Галицького – Шварна Даниловича, Великого князя Литовського», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, наші країни мають спільне сьогодення.

«Сьогодні Україна захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність. І весь цей час на цьому шляху Литва є нашим надійним та незмінним партнером. Очевидно, що тільки та держава, яка має велику історію власної державності, яка високо її цінує і знає, що таке боротись за свою незалежність, тільки вона може так щиро підтримувати державність іншої країни, поважати її боротьбу та захист власної незалежності. Литва однією з перших засудила анексію Криму з боку Російської Федерації. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу», – наголосив Президент України.

Глава держави запевнив, що Україна вдячна Литві за цю підтримку й незмінно її пам’ятатиме.

«І ми завжди будемо готові першими прийти вам на допомогу, і завжди будемо бажати вам в усьому іншому також ставати першими, разом з нами, разом з Україною», – наголосив він.

Також, за словами Президента, наші держави об’єднує спільне майбутнє.

«Україна й Литва не мають спільного кордону, але ми маємо найголовніше – спільні цінності, спільні інтереси та спільні прагнення, а отже – спільний шлях до успішного спільного завтра», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави побажав, щоб між народами України й Литви завжди світило сонце.

«Від імені українського народу я щиро вітаю вас усіх з цим прекрасним, дуже важливим святом. Ми бажаємо вам ще не одне тисячоліття успішної історії. Нехай постать короля Міндаугаса та символи державності вашої країни служать міцною основою вашої ідентичності та вірним дороговказом на шляху до процвітання», – наголосив Президент України.