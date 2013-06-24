У 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни. Він встановив лампадку до пам’ятного знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру», — сказав Президент, спілкуючись з учасниками заходу.

Володимир Зеленський відзначив героїзм Праведників народів світу.

«Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що «Ніколи знову!» — це не порожні слова», — наголосив глава держави.

Від імені Президента також встановлено кошики квітів до пам’ятника громадянам, яких нацисти стратили в Бабиному Яру, і до пам’ятників українській письменниці Олені Телізі й розстріляним нацистами ромам, повідомляє Офіс Президента.