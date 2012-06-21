Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період».
Указ №283/2017 від 25 вересня 2017 року опубліковано в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» №182 (6051), 28 вересня 2017 року документ набрав чинності.
Указом затверджено концепцію реформування та подальшого розвитку систем управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.
Кабінету Міністрів доручено забезпечити реалізацію положень концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.
Уряд має також щорічно, до 1 лютого, інформувати про стан реалізації концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.