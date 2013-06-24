У День військ зв’язку Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України і вручив державні нагороди.

Як наголосив глава держави, успішний захист життя неможливо уявити без надійного та якісного зв’язку. «На всіх етапах оборони працює зв’язок — від ухвалення рішень у штабах до передових позицій на нашому фронті, від нарад із нашими командувачами до бойових дій. Уміле його забезпечення часто рятує життя наших воїнів та цивільних. Стійкість і надійність зв’язку, швидкість його відновлення — одна з ключових передумов успіху наших воїнів у бою», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що в різних підрозділах Сил оборони та безпеки України служать понад 65 тисяч військовослужбовців військ зв’язку і кібербезпеки. Він подякував їм за забезпечення якісної комунікації.

«І пам’ятаємо, що кожен успіх бойових бригад та інших підрозділів, кожна перемога над російськими окупантами завжди містить успіх зв’язківців, які працюють саме для цих бригад, для цих перемог, які забезпечують їх якісним зв’язком», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави вручив зв’язківцям високі державні нагороди. 24 військовослужбовців було відзначено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, орденом Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні».