У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав Президент Петро Порошенко, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени уряду, військові, представники громадських організацій взяли участь у покладанні квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані. Вони вшанували пам’ять загиблих земляків хвилиною мовчання, повідомляє департамент прес-служби АП. Воїни Почесної варти відсалютували шістьма залпами, пролунав Державний гімн України.
У зверненні з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Президент зазначив, що українські воїни з честю виконали обов’язок, продемонстрували вірність присязі, мужність і героїзм. «Покоління, обпалене полум’ям збройних конфліктів, стало активним учасником розбудови Української держави. Воїни-афганці сказали своє вагоме слово під час Революції гідності, їхній бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність України», — йдеться у зверненні. 160 тисяч українців, до слова, не з власної волі пройшли гірськими афганськими стежками, 3380 з них навіки залишилися молодими, близько 12 тисяч зазнали поранень і каліцтва, згадав сумну статистику у зверненні Володимир Гройсман.
Традиційно разом із цією подією країна вшановує всіх учасників бойових дій на території інших держав, які відбувалися переважно за радянських часів. Тоді наші хлопці з гідністю виконали свій професійний обов’язок і нині стоять на варті людяності й демократичних цінностей.