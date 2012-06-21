Міністерство фінансів прогнозує, що у результаті так званої «блокади» на лінії розмежування на Донбасі в Україні відбудуться бюджетні втрати та уповільнення зростання ВВП.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відкриття п’ятого засідання Ради регіонального розвитку у понеділок у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми, звичайно ж, знайдемо вихід, але для цього знадобиться витратити і час, і гроші. Не хочу і не буду виглядати недостатньо оптимістичним, але Мінфін прогнозує не лише бюджетні втрати, але й уповільнення зростання ВВП внаслідок розриву технологічних ланцюжків в промисловості внаслідок блокади. Хто за це зараз буде відповідати?», — сказав пан Порошенко.
Президент зазначив, що сьогодні Міжнародний валютний фонд (МВФ) на засіданні свого правління мав виділити черговий транш — «мільярд доларів, який конче потрібен для подальшого поповнення золотовалютних резервів, для утримання стабільності гривні, для позитивного сигналу інвесторам». Петро Порошенко наголосив, що інвестори кредитування з боку Фонду розглядають як авторитетну та відповідальну рекомендацію вкладати в цю країну, розвивати там виробництво, створювати робочі місця.
«Нами спільно було проведено велику роботу, переконали Фонд в тому, що наш варіант пенсійної реформи є такий, що не передбачає напряму підвищення пенсійного віку. Отримали позитивну оцінку проведених економічних реформ. А в суботу питання по Україні зникло з сьогоднішнього порядку денного ради директорів. Оце і є той вплив політичних ризиків, про небезпеку яких я зараз говорю... Причиною відтермінування стали саме наслідки блокади», — підкреслив Глава держави.