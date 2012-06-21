Росія повинна повернутися до дотримання своїх міжнародних зобов'язань забезпечити деескалацію біля українських кордонів.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі у своєму зверненні 21 квітня до Парламентської асамблеї Ради Європи, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я особливо занепокоєний розгортанням російських збройних сил уздовж українського кордону і на території протиправно анексованого Криму. Ми повинні побачити деескалацію напруження. Важливо, щоб Росія зробила крок назад та дотрималася своїх міжнародних зобов'язань», – зазначив президент Європарламенту.

Сассолі звернув увагу на ролі парламентаріїв у просуванні зусиль із підтримки миру на Європейському континенті.

Він також відзначив, що сьогодні європейські цінності протистоять найбільшим загрозам, як ніколи раніше. Серед них – популізм, націоналізм та авторитаризм.

Нагадаємо, що 19-22 квітня у Страсбурзі проходить весняна сесія ПАРЄ.