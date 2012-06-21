Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 193/2021 «Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни».

Таким чином забезпечується належне вшанування мужності, самопожертви та гуманізму українців, які рятували євреїв у вказаний період та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму «Яд ва-Шем» звання Праведника народів світу або Єврейською радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру.

Кабінет Міністрів у місячний строк має забезпечити призначення та щомісячну виплату за місцем отримання пенсії вказаних довічних державних стипендій, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати, яку одержує особа. Розмір стипендії має бути не менше трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

В установленому порядку має бути вирішено питання щодо фінансування виплати таких стипендій у поточному році.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.