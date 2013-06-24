У зустрічі, яка відбулася на території офісу «Кримської платформи», взяли участь голова Меджлісу Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, повідомляє Офіс Президента.

Глава держави наголосив, що Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому було скоєно злочин геноциду. Він зазначив, що майже половину представників кримськотатарського народу радянська влада вбила, а тих, хто вижив, намагалася переконати, що вони назавжди залишаться на чужині, адже заборона повертатися до рідного Криму тривала десятиріччя.

Президент підкреслив, що нині Україна відчула повернення цього зла, яке змінило символіку, але не свою сутність.

«Та цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Хоч би що робила росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ні Крим, ні будь-яку іншу частинку нашої держави. Це наш із вами дім», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що кримськотатарський народ заслуговує на повноцінний меморіал, який нагадуватиме про злочин проти нього, а також про жертв депортації та силу цього народу.

«Шановні присутні, пане Мустафо-ага! Пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою пропозицією, над такою ідеєю й разом обрали найкращий варіант. Щоб з’явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ це заслужив. Упевнений, що це важливо для всієї України, для кожного й кожної», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна продовжує роботу заради визволення Криму від окупантів та його повноцінного повернення в нашу державну систему.

«Коли ми створювали «Кримську платформу», цей осередок нашої спільної сили, то хотіли, щоб тема Криму була в топі глобального порядку денного. Зараз дедалі більше лідерів і держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили — міжнародному праву», — наголосив глава держави.

За словами Президента, для підготовки до реінтеграції півострова він підписав указ про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

«Ми пам’ятаємо про Нарімана Джеляла, Сервера Мустафаєва, Леніє Умерову і всіх, кого окупанти позбавили свободи. І робимо все, щоб їх звільнити. Я переконаний, що настане час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості, що в нашому Криму, в його квітучих садах та гостинних домах є вільне життя, теплі спогади бабусь і дідусів, усмішки дітей і нема єдиного — жодного сліду окупації», — наголосив Президент.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відзначив указ про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який підписав глава держави.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що велику повагу серед кримськотатарського народу викликало запевнення Президента України на іфтарі у квітні цього року, що жодної мирної угоди з агресором не може бути до повного визволення всіх окупованих територій. Він відзначив важливість ухвалення 2021 року ініційованого Президентом Володимиром Зеленським Закону «Про корінні народи України». На базі цього закону можна ухвалювати рішення про відновлення історичної топоніміки Криму, яку було тотально зросійщено після депортації та геноциду кримськотатарського народу 79 років тому.

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