Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, який перебуває в нашій державі з офіційним візитом.

Володимир Зеленський подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, додавши, що наша держава також завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

«Дуже радий відновленню предметних, потужних відносин між нашими країнами. Дуже раді вас бачити», – наголосив Президент України.

Глава держави поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Володимир Зеленський нагадав про особисте запрошення Президенту Грузії Саломе Зурабішвілі взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України в серпні 2021 року.

Співрозмовники обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та діяльності українсько-грузинської Стратегічної ради високого рівня.

Окрема увага під час розмови була приділена практичній взаємодії України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.

Давід Залкаліані подякував Україні за підтримку територіальної цілісності та європейських прагнень Грузії і також відзначив, що дві країни відновили інтенсивну двосторонню співпрацю.