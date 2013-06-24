Ключовим питанням телефонної розмови президентів США Джозефа Байдена й України Володимира Зеленського стала безпекова ситуація на наших кордонах і перспективи активізації її мирного врегулювання.

Глава нашої держави подякував за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах. Глави держав предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки, повідомляє пресслужба ОПУ. Українська сторона розглядає проєкт «Північний потік-2» суто крізь призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. Було обговорено перспективні конкретні кроки для посилення енергетичної стійкості України.