Щорічно в ДТП на українських дорогах гине понад три тисячі осіб. Як знизити аварійність?

Про це розповів Олександр Ланецький, транспортний експерт, гендиректор компанії ФАС.

Головною причиною аварійності прийнято вважати якість українських доріг. Я зовсім не захищаю якість наших доріг, але дороги впливають на безпеку руху значно менше, ніж прийнято вважати.

Пропоную розлянути прості, дієві та дешеві способи безпеки дорожнього руху, які зменшать кількість ДТП з людськими жертвами.

1. Пристебнуті ремені безпеки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пристебнутий ремінь у 10 разів зменшує ризик загинути або отримати тяжке каліцтво в результаті ДТП.

2. Строгий контроль швидкісного режиму на дорогах (особливо в межах населених пунктів).

Європейська статистика довела пряму залежність тяжкості травм учасників ДТП від швидкості автомобіля. Так, при лобовому зіткненні навіть при 80 км/год шансів вижити небагато. На 140- 160 км/год їх практично немає, як, втім, і при ударі автомобіля в стоячий предмет – дерево, трактор або стіну.

Також потрібно враховувати, що при меншій швидкості автомобіля водій встигне загальмувати, якщо побачить перед собою пішохода не тільки на пішохідному переході, але і поза ним. При малій швидкості навіть якщо автомобіль зіб’є пішохода, то травми будуть не такими важкими.

3. Заборона використання літніх шин з 1 листопада по 1 квітня.

Зменшує аварійність у 2-5 разів.

4. Обов’язкова практика їзди з включеним ближнім світлом фар круглий рік і цілодобово на всіх дорогах.

Навіть якщо один водій увімкне фари – це зменшує його шанс потрапити в аварію на 10%, свідчать дані Єврокомісії. Якщо це правило стане обов’язковим для всіх – ризик потрапити в ДТП зменшиться на 30%, ризик наїхати на пішохода – на 40% і ризик лобового зіткнення і аварії з зустрічним автомобілем при повороті наліво – на 60% (а це найнебезпечніші для життя ДТП).

5. Жорсткі заходи до нетверезих водіїв. Криміналізація цього порушення.

П’яних водіїв треба не просто штрафувати, а відправляти на примусові громадські роботи (від прибирання вулиць до читання лекцій про шкоду алкоголю дітям в школах). Ще одна дієва міра – конфіскація автомобіля за повторне водіння в нетверезому вигляді.

6. Обов’язкова практика їзди в шоломі на мотоциклі або мопеді.

В іншому випадку жорстко штрафувати, а при повторному порушенні – арешт транспортного засобу.

7. Обов’язкова практика перевезення дітей (до певного зросту і ваги) в спеціальних автомобільних кріслах.

Малолітня дитина важить трохи більше великого кавуна. Спробуйте покласти кавун на заднє сидіння машини і довезти його цілим додому – при першому ж різкому гальмуванні він напевно пошкодиться. Чому ж багато водіїв ризикують своїми дітьми? І ще – ніяка мати не втримає немовля в руках у випадку аварії.

8. Повернення обов’язкового щорічного техогляду автотранспорту.

А для комерційного авто його зробити ще частішим. На дорогах не повинно залишитися автомобілів, що розвалюються.

9. Чи реально карати пішоходів і велосипедистів за злісні порушення правил дорожнього руху.

Штраф, виписаний такому учаснику руху, не повинен викликати ніякої поблажливості або нерозуміння. За свої вчинки повинні відповідати і пішоходи, які переходять вулицю на червоне світло, і велосипедисти, які їздять автострадою.

10. Велосипедистів і пішоходів, що рухаються поза тротуаром, треба зобов’язати носити світловідбивачі в нічний час, а при їх відсутності – штрафувати.

Перевищення швидкості вбиває в сотні разів більше людей в Україні, ніж погані дороги. Про це варто пам’ятати і автомобілістам і профільним чиновникам.