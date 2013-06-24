Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство відновлення) спільно з Агентством відновлення у співпраці з Open Contracting Partnership створюють Проектний офіс розробки і впровадження цифрової екосистеми управління відновленням – Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM). Про це повідомляє Урядовий портал.

«Створення Проектного офісу дозволить підвищити спроможність держави щодо розробки цифрових інструментів відновлення. Експерти Проектного офісу посилять команду Міністерства відновлення і пришвидшать повноцінний запуск екосистеми», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Головним завданням Проектного офісу є розробка і впровадження функціонала екосистеми DREAM, інтеграція реєстрів та систем, наповнення сторінок проектів та громад, створення аналітичних інструментів, залучення ключових користувачів до роботи з екосистемою, комунікація з ключовими стейкхолдерами, проведення навчань з використання екосистеми тощо.

«Ми наслідуємо досвід впровадження успішних державних цифрових рішень, таких як Prozorro та Prozorro.Sale, коли на замовлення державних органів розробкою електронних систем займались представники громадянського суспільства за підтримки міжнародних партнерів. Після запуску системи були передані на баланс держави в особі державного підприємства. При цьому держава не витрачає на створення системи жодної копійки бюджетних коштів», – розповіла заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

До складу Проектного офісу входить напрямок ІТ-розробки, напрямок роботи з користувачами та комунікаційний напрямок. Експерти Проектного офісу допоможуть налагодити роботу з DREAM користувачам системи, а також ключовим стейкхолдерам відновлення – як всередині України, так і за її межами.

«Агентство відновлення вже розпочало впровадження великих проектів по всій країні. Екосистема DREAM дозволить слідкувати за реалізацією всіх проектів відновлення в режимі онлайн. Тому критично важливо вже зараз залучати органи місцевого самоврядування до введення їхніх проектів в Галузеву систему управління відновленням інфраструктури, яка є частиною DREAM і адмініструється Агентством. Разом з Проектним офісом ми зможемо максимально швидко наповнити систему актуальними даними про проекти і залучити міжнародних партнерів і громадськість до процесу відновлення», – підкреслив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Очолить Проектний офіс Віктор Нестуля, керівник напрямку підтримки України Open Contracting Partnership та співзасновник Коаліції RISE Ukraine.

DREAM – це державна електронна екосистема, яка забезпечить єдиний цифровий маршрут для всіх проектів відбудови. Вона збиратиме всі дані по проектах в режимі онлайн, відображатиме ці дані у вигляді зручних таблиць, графіків та діаграм, та забезпечить публікацію відкритих даних відповідно до глобального стандарту Open Contracting Data Standard.

Розробка DREAM була ініційована Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Агентством відновлення та Коаліцією громадських організацій RISE Ukraine у 2022 році. Фінансування розробки здійснюється в рамках проектів Open Contracting Partnership та організацій-членів Коаліції RISE Україна, зокрема Transparency International Ukraine та Офісу ефективного регулювання BRDO, за підтримки Британського Уряду.

Під час конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2023 в Лондоні відбулася презентація публічного модуля цифрової екосистеми управління відновленням – Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM).

Наразі публічна інформація в DREAM доступна англійською мовою, українська версія даних буде презентована в липні 2023 року. З березня 2023 року екосистема працює в пілотному режимі, і за цей час представники громад і регіонів, центральних органів влади вже внесли понад 6000 проектів і проектних ідей. Повний функціонал екосистеми DREAM стане доступним в березні 2024 року.